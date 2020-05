VIDEO | EX OLIOTERAPICO DI ROANA ALL'ASTA: SI ASCOLTI IL TERRITORIO

"La diffida è stata depositata in Regione dai legali che contestano alla Regione la procedura di messa all'asta dell'intera area che verrebbe così definitivamente privatizzata - spiegano i consiglieri Cristina Guarda (CpV) e Patrizia Bartelle (IIC) e Piero Ruzzante (LeU) del coordinamento Veneto2020 - e crediamo non si possa lasciare inascoltato il grido di dolore che arriva dal territorio montano, che è stato per secoli un esempio studiato, come la Svizzera, da chi si occupa della buona gestione degli spazi pubblici. Ed è per questo che abbiamo presentato una Interrogazione a risposta immediata al Governo regionale perchè si faccia piena luce su quanto sta avvenendo circa la messa in vendita dell'ex istituto elioterapico".



"La Comunità di Roana si sta opponendo a quello che a loro sembra essere una appropriazione di bene pubblico che verrebbe dato ai privati - concludono - Noi siamo al fianco di questi cittadini preoccupati della perdita di quel poco di welfare che Stato e Regione hanno saputo in questi anni portare in Altopiano e che si sta lentamente dissipando".