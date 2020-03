"La trincea brutta ce l'avremo anche per tutto aprile, dovremo vedere la luce verso giugno"

"Ne verremo fuori", questo il messaggio di speranza che arriva dal consueto punto stampa tenuto domenica mattina dal governatore del Veneto Luca Zaia.

"Abbiamo messo giù un piano d'azione per curare i pazienti del Covid-19 e tutti gli altri pazienti - ha sottolineato il presidente - Tutti gli ospedali Covid-19, alla fine di questa vicenda, torneranno com'erano prima...Dovete fidarmi di quello che vi dico, noi non vogliamo chiudere nessun ospedale. Vi chiedo comprensione perchè tutti stiamo lavorando per lo stesso obiettivo e non posso accettare che qualcuno mi venga a dire che stiamo operando solo per gli anziani, loro hanno fatto grande il Veneto...Non abbiamo solo anziani in Terapia intensiva, abbiamo persone di 30 anni attaccati ad un tubo. Anche la soluzione che viene spesso data di utilizzare i vecchi ospedali, ve lo ripeto, non andavano bene".

Infine: "Avete visto che gira un video di un farmaco giapponese, vi informo che Aifa ha dato l'ok alla sperimentazione e sarà sperimentato anche in Veneto".