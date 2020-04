"Io tifo per ripartire ma dobbiamo attendere i dati: la direzione c'è, ma non molliamo ora"

Il leit motiv del consuento incontro con la stampa tenuto dal governatore del Veneto nella mattinata di domenica, per fare il punto della situazione sui contagi da coronavirus, è sempre lo stesso: "I dati ci danno una direzione ma non dobbiamo abbassare la guardia o dovremo ripartire da zero".

Il riferimento è in particolare al repentino invito a rimanere a casa che non viene recepito da tutti i veneti. Continuano ad esserci infatti molte passeggiate e violazioni alle ordinanze che non fanno che compromettere la situazione "e nonostante questo siamo i più virtuosi, non soso immaginare cosa stanno facendo gli altri".

Come si era già espresso, quella che sta per concludersi è una settimana importante, che ci darà una direzione: "4 bollettini positivi purtroppo non bastano, quando saranno 7 allora potremo parlarne".