Coronavirus, spese online e consegne a domicilio triplicate in Veneto

Spese e acquisti ai tempi del Coronavirus. In Veneto i supermercati e i negozi vengono presi d'assalto anche per vie "digitali". E' un vero e proprio boom di acquisti online per i generi alimentari e di prima necessità, come prodotti per l'igiene e detergenti. A dirlo è Emisfero, una delle principali catene della grande distribuzione italiana, che con il servizio di consegne a domicilio e di acquisti online cosicomodo.it ha visto un'impennata davvero importante in questi giorni, con richieste addirittura triplicate.

"Il nostro sito di acquisti online CosìComodo.it è sotto pressione in questi giorni – dichiara la direzione di Emisfero. L’e-commerce ha avuto un'impennata fra domenica e lunedì fino ad arrivare a un numero di visitatori talmente alto da causare qualche problema di rallentamento di fruibilità del sito". CosìComodo è un servizio di Emisfero, nato nel 2018, che permette al cliente di fare la spesa online e inserire nel carrello digitale tutto ciò di cui ha bisogno. Il pagamento può essere effettuato online o al ritiro della spesa negli ipermercati Emisfero di Vicenza, Bassano e Zanè.

"Tutti gli ordini sia del click and collect che della consegna a domicilio sono stati evasi - conferma la direzione di Emisfero - e ci si siamo già attrezzati da subito per potenziare il servizio al fine di soddisfare l’impennata di richieste, che ha triplicato gli ordini online. Nell’ultimo weekend e nei primi giorni della settimana abbiamo avuto anche un grande aumento di presenze nei punti vendita, con una rilevante crescita delle vendite nel settore dei prodotti per l’igiene e dei disinfettanti oltre che dei beni di prima necessità. La situazione da oggi sta invece tornando a livelli di normalità".