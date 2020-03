Coronavirus, arrivano le mascherine made in Veneto: "2 mln di pezzi distribuiti gratuitamente"

E' con grande orgoglio che il governatore del Veneto Luca Zaia, nel consueto punto stampa di mercoledì, dà un'importante notizia che va a risolvere una grande problematica, ovvero l'approvigionamento delle mascherine protettive contro la diffusione del Covid-19.

Tutto è nato da una telefonata tra il presidente Zaia e l'imprenditore di Grafica Veneta Fabio Franceschi: "Mi ha chiamato e mi ha detto voglio fare qualcosa per il Veneto - ha raccontato Zaia - ecco che grazie al suo staff ha lavorato alla realizzazione di un prodotto di protezione che sarà consegnato ai veneti gratuitamente grazie ai volontari della Protezione civile".

Non si tratta di un dispositivo di protezione a uso chirurgico ma che serve per la quotidianità. "L'obiettivo - ha detto Franceschi - è riuscire a produrre 3 o 4 milioni di mascherine al giorno. La richiesta è per almeno un milione al giorno. La rotativa stampa un chilometro lineare di carta al minuto. Il problema è tagliare il prodotto e gestire la produzione nel modo igienico".

"Il ministro Speranza ha chiesto di averne dei campioni - afferma Zaia -La mascherina, in base a quanto spiegato, è resistente e morbida, e permette di respirare, oltre a non creare aloni e umidità. Intanto il presidente della Regione conferma l'avanti tutta con la campagna tamponi, fino a 13 mila al giorno, prima ai sanitari, poi agli operatori dele case di riposo, ai medici di medicina generale e "on the road".