Coronavirus, l'arrivo delle salme al crematorio di Vicenza

Vicenza accoglie le salme di Bergamo. Aim Amcps mette a disposizione il forno crematorio di Vicenza per 20 deceduti Covid-19 su automezzi militari sono arrivate dalla Lombardia. Vedere i camion dell'esercito con le bare è esperienza che non si può dimenticare, il respiro si ferma. Nell'ultimo viaggio non possono essere presenti i parenti.

I primi feretri provenienti da Bergamo, a cui ne seguiranno altri 10 domani, sono arrivati oggi venerdì 3 aprile verso le 13.30 al Cimitero Monumentale di Vicenza per essere cremati. Tra il 3 aprile e sabato 4 verrenno cremate 10 salme al giorno.

"Una cosa è guardare la processione in televisione, un conto credetemi è trovartela davanti, una scena straziante." Ha detto un vicentino presente.

La richiesta fatta a Vicenza e altre città del Nord è partita dal comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, un grido di aiuto per poter usare i forni crematori di altre regioni, perchè non c'era più posto per la cremazione nella provincia lombarda. A questo appello hanno aderito molte città tra cui Vicenza, tramite AIM.

l numero reale delle persone morte con Covid_2019 a Bergamo nel mese di marzo sarebbe di 4500, più del doppio del dato ufficiale che ne conta 2060.

Il video, pubblicato su Facebook è stato ripreso a distanza dall'impresa funebre Gino Arcangelo e mostra anche gli operatori della stampa che, forse in maniera un po' troppo eccessiva, si affannano a inseguire i camionette dei militari che entrano al cimitero in un momento altamente drammatico che forse necessitava di un maggiore rispetto per le vittime di una terribile epidemia.