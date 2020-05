Parla un esperto: 5G a Vicenza c'è ma non si vede

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«A Vicenza le antennne 5G si trovano in molti ponti radio che sono stati aggiornati. Sono 350 le antenne di telefonia mobile in città e quindi possono trovarsi in ognuna di queste. Possono anche essere camuffate in falsi camini, condizionatori, insomma sono piccole e possone esssere messe ovunque. E' impossibile vietare il 5G perchè ci sono contratti in essere e le reti di telefonia mobile vengono aggiornate senza bisogno di permessi particolari. Le frequenze utilizzate dal 5G sono presenti da decenni ovunque.

Il bloccare il 5G non eviterebbe quindi in alcun modo la presenza di campi elettromagnetici "temuti" da chi ritiene facciano male! Anzi, bloccandolo, i campi resterebbero piu' robusti e quindi piu' pericolosi» spiega Carloalberto Sartor esperto informatico e tetelecomunicazioni.

Le antenne 5G in Piazza Castello a Vicenza