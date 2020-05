I locali di Vicenza alla riapertura si tingono di arancione: parla una ragazza che ha partecipato allo spritz

Vicenza lunedì 18 maggio all'ora dell'aperitivo si è riempita. Sono passati oltre 2 mesi dall'ultima volta che si è brindato in compagnia, alla riapertura dei locali in molti non hanno voluto mancare. Finalmente dopo una giornata di impegni un po' di socialità, perchè rilassarsi in compagnia con uno spritz è un piacere insuperabile per un Veneto. Ma non è tornato tutto come prima, gli avventori sono consapevoli delle restrinzioni per evitare il contagio del virus e vivono lo spritz time con meno leggerezza.