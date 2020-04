VIDEO | 25 APRILE | UN CANTO DI RESISTENZA, LIBERTA' E LOTTA COMUNE

Bella Ciao, la canzone, durante la Resistenza, simbolo della lotta partigiana contro il fascismo, diventa oggi la colonna sonora di una nuova lotta, quella al nemico invisibile ma non meno feroce, il Covid-19.

Sette artisti da tutto il mondo, ognuno dalla propria abitazione, in cui sono costretti dalla quarantena, e coordinati dal cantautore napoletano Tommaso Primo, hanno deciso di reinterpretare il celebre canto popolare, con la produzione di Giuseppe Spinelli e il contributo artistico dello stesso Giuseppe Spinelli, di Antonio Esposito, Arcangelo Michele Caso, Stella Manfredi. Una versione intensa, appassionata, realizzata nella consapevolezza che per combattere le battaglie di oggi non bisogna dimenticare quello che è stato. Un grido di gioia e di speranza da ogni continente, per tornare presto a cantare insieme.

Tommaso Primo (Italia)

Guillem Roma (Spagna)

Samah Mustafa ( Palestina)

Dewis Caldes (Brasile)

Georgios Strimpakos (Grecia)

Irma libohova (Albania)

Laye Ba (Senegal)

Prodotto da Giuseppe Spinelli

Missato da Andrea Cutillo

