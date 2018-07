Rami caduti e incidenti durante il temporale: quattro persone ricoverate

Il temporale che si è abbattuto su Vicenza nel pomeriggio di martedì ha creato una serie di disagi alla circolazione ed è stato probabilmente la causa di una serie di incidenti che hanno visto coinvolte quattro persone in diversi punti della città. Inoltre i vigili del fuoco sono stati impegnati per alberi e tralicci pericolanti nonchè rami caduti in strada Marosticana e in zona Laghetto.

Per cause ancora da stabilire un'auto si è rovesciata da sola in via Zamenhof. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura e per estrarre il conducente e il passeggero, entrambi trasportati dagli operatori del Suem in ospedale in codice giallo ma non in condizioni gravi.

Un po' più grave ma non gravissimo il centauro 45enne che a Sant'Agostino ha riportato la frattura di un femore per lo schianto della sua moto contro una vettura. Anche in questo caso il ricovero in codice giallo.

Sempre nel pomeriggio a Ponte Alto, di fronte al McDonald's una 40enne è stata investita da un suv sulle strisce pedonali mentre attraversava la strada con la sua bicicletta non riportando fortunatamente ferite gravi. A causa dell'incidente si sono formate lunghe code.