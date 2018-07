Vicenza, lavori in via Aldo Moro: chiusa una corsia

Da domani, venerdì 13 luglio, via Aldo Moro subirà un restringimento per consentire i lavori di modifica della corsia di uscita dalla caserma Ederle, gestiti direttamente dalla base Usa.

In particolare verrà chiusa la corsia di marcia lenta (corsia di destra) nella direzione verso Padova e autostrada, nel tratto compreso tra l'ingresso alla caserma, che resta comunque sempre accessibile, fino all'uscita a destra per il nodo della Stanga, ovvero prima del viadotto verso via Camisano.

I lavori si concluderanno entro 90 giorni, ma la riduzione ad una corsia di viale Aldo Moro durerà fino ai primi giorni di settembre. Sulla corsia che resta percorribile viene istituito il limite di velocità di 70 chilometri orari.