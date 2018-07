Vicenza, lavori in notturna su Viale del Sole: viabilità modificata

Lavori stradali in notturna stanotte, a cura di Vi.Abilità, in viale del Sole. Per consentire l'asfaltatura del raccordo, saranno dunque necessarie alcune modifiche alla circolazione all'incrocio semaforico tra viale del Sole e via Btg. Granatieri di Sardegna.

Nello specifico, dalle 21 alle 6 di domani mattina, la posa di new jersey impediranno il transito fra i due tratti di via Btg. Granatieri di Sardegna laterali a viale del Sole: all'incrocio con viale del Sole, infatti, i veicoli provenienti sia dal lato di strada Biron di Sotto che dal lato di via Pecori Giraldi, dovranno svoltare a destra, potendo poi invertire la marcia alle rotatorie dell'Albera e di viale del Sole/strada Cattane.

Ai veicoli che circolano su viale del Sole non saranno consentite le svolte a sinistra: per chi proviene dalla zona industriale o dall'autostrada non sarà dunque possibile svoltare su via Btg. Granatieri di Sardegna in direzione strada Biron di Sotto, mentre chi proviene dalla rotatoria dell'Albera non potrà svoltare su via Btg. Granatieri di Sardegna in direzione via Pecori Giraldi. Tuttavia, anche in questi casi, le due rotatorie consentono di invertire la marcia e raggiungere le direzioni precluse all'incrocio, dove il semaforo funzionerà a lampeggio continuo.

Gli automobilisti sono invitati a prestare la massima attenzione alla segnaletica.