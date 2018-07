Bonus famiglie numerose: come e quando fare la domanda

Dal 23 luglio al 24 agosto i nuclei familiari in situazione di difficoltà economica - con un Isee non superiore a 20 mila euro - potranno presentare domanda per ottenere contributi in presenza di figli a carico rimasti orfani di uno o entrambi i genitori o con un numero di figli pari o superiore a 4 o con parti trigemellari.

Il bonus verrà erogato alle famiglie dalla Regione Veneto tramite il Comune di residenza.

Per quanto riguarda le famiglie con figli rimasti orfani di uno o entrambi i genitori, il contributo potrà variare in base al valore Isee e al numero di minori presenti, da un minimo di 2 mila euro (per i nuclei con un minore e un Isee da 15 a 20 mila euro) ad un massimo di 6 mila euro (per le famiglie con 3 o più orfani minorenni e un Isee da 0 a 5 mila euro). L'importo potrà essere aumentato del 10% in caso di presenza di minori orfani vittime di "femminicidio" e/o figli con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992.

Le famiglie con parti trigemellari, i cui figli siano minori di 18 anni, invece, potranno ottenere un bonus di 900 euro mentre per i nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a 4 il contributo sarà di 125 euro per ciascun figlio minorenne (ad esempio: una famiglia con 5 figli, tutti minori di 18 anni, riceverà un contributo complessivo di 625 euro (125 euro per 5 figli)).

Tutte le informazioni sui requisiti necessari, le modalità di presentazione della domanda e la relativa modulistica sono contenute nelle schede informative dedicate sul sito del Comune: http://bit.ly/scheda_BonusFamiglieNumerose ; http://bit.ly/scheda_BonusFamiglieFigliOrfani .

Per ulteriori dettagli è possibile contattare il settore Servizi sociali ai numeri 0444 222540/222970/222920.