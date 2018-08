Asfaltature in città: la mappa delle chiusure stradali

Martedì 7 e mercoledì 8 agosto sarà asfaltata via Belluzzi, laterale di viale Margherita. Sarà interessata dall'intervento, che prevede il completo rifacimento della pavimentazione stradale, tutta la carreggiata stradale con relativa chiusura al transito. Sarà comunque sempre garantito l’accesso ai residenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate all’esecuzione delle opere. In base allo stato di avanzamento del cantiere, prima dell'inizio di alcune lavorazioni potrebbe essere richiesto ai residenti di uscire con le proprie auto da casa al mattino e rientrare alla sera.

Giovedì 9 e venerdì 10 agosto sarà eseguita l'asfaltatura definitiva sugli scavi eseguiti l'anno scorso in via Fratelli Bandiera, nel tratto compreso tra viale Rodolfi e viale Astichello, sul lato degli orti urbani, e in via Carpioni e piazzetta Scamozzi, per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione pubblica. Gli scavi sono stati eseguiti l'anno scorso e dopo congruo periodo di assestamento ora si procede ai ripristini definitivi, come previsto dal disciplinare.

I lavori in via Fratelli Bandiera richiedono l'istituzione del senso unico alternato gestito da movieri; sulla rotatoria di piazzetta Scamozzi saranno istituiti restringimenti puntuali, mentre via Carpioni verrà chiusa dalle 21 di giovedì 9 agosto alle 6 di venerdì 10. Anche in occasione di questi lavori sarà sempre garantito l’accesso ai residenti, compatibilmente con le esigenze di sicurezza legate all’esecuzione delle opere, ma potrebbe essere chiesto ai residenti di uscire con le proprie auto da casa al mattino e rientrare alla sera.