Per consentire l'esecuzione di lavori sulle condotte di acqua e gas, da lunedì 23 luglio via Vaccari sarà chiusa alla circolazione tra via Filzi e via Rossi, intersezioni escluse, con il traffico di via Vaccari deviato su via Filzi e via Chiesa. Il cantiere, programmato da Viacqua, si protrarrà per 10 giorni, condizioni meteo permettendo.