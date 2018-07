Semaforo guasto tra viale D'Alviano e via Manzoni

Da qualche giorno il semaforo all'incrocio tra viale D'Alviano e via Manzoni è stato interessato da un guasto che ne ha compromesso la funzionalità.

In attesa del ripristino del normale funzionamento dell'impianto semaforico, l'intersezione è stata messa in sicurezza mediante il posizionamento di alcune transenne lungo la mezzeria della carreggiata di viale D'Alviano.

È stato disposto, quindi, l'obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Pajello in viale D'Alviano direzione ospedale e per quelli provenienti da via Manzoni in viale d'Alviano direzione porta Santa Croce.

Ai pedoni sarà consentito di utilizzare l'attraversamento esistente.

“Stiamo facendo in modo che l'intervento definitivo di riparazione del guasto avvenga il prima possibile – ha spiegato l'assessore alle infrastrutture Claudio Cicero –. Nonostante alcune riprese di funzionamento in seguito a due interventi urgenti di riparazione, il semaforo non è tuttora funzionante, forse anche a causa dei ripetuti temporali della scorsa settimana. Nei primi giorni della prossima settimana saranno eseguiti specifici approfondimenti tecnici grazie ad un intervento congiunto tra il gestore degli impianti semaforici cittadini e una ditta specializzata”.