Mercatini a Santa Bertilla: chiusure strade e modifiche viabilità

Per consentire lo svolgimento del mercatino di Natale a Santa Bertilla - Merry Christmas, dalle 8 di sabato 1 alle 24 di domenica 2 dicembre, via Legione Antonini rimarrà chiusa al transito nel tratto tra via Battaglione Val Leogra/viale Divisione Julia e via Battaglione Framarin.

È prevista anche la chiusura di via Zanardelli, tra via Legione Antonini e via Periz. Saranno indicate direzioni obbligatorie I residenti in zona potranno sempre raggiungere le loro abitazioni. Le linee degli autobus SVT verranno deviate.