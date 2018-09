Luna park: giostre gratis per le persone con disabilità

Lunedì 10 settembre, dalle 15 e fino alla chiusura, le persone con disabilità, se accompagnate, potranno salire gratuitamente sulle attrazioni presenti al Luna park a Campo Marzo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse la promozione sarà valida per il giorno successivo.

"Ringrazio i gestori della attrazioni presenti in città per la Festa dei Oto che hanno dimostrato una particolare sensibilità offrendo l'ingresso gratuito per la giornata del 10 settembre" - ha commentato l'assessore alle attività produttive Silvio Giovine.