Laghetto: partititi i lavori di sistemazione del campo da calcio

Sono iniziati la settimana scorsa i lavori di sistemazione del campo da calcio di Laghetto, in via Lago di Alleghe. Proseguiranno questa settimana e si concluderanno presumibilmente a fine mese i lavori che prevedono anche la pulizia del perimetro nonché la tinteggiatura degli spogliatoi.

L'intervento è a carico della società SSD Valdagno - Vicenza, presieduta da Roberto Coda, che gestisce i servizi dell’impianto.

“Il campo da calcio di Laghetto – esordisce l'assessore alle attività sportive Matteo Celebron – è una struttura importante che, con l’aiuto del gestore, vogliamo rivitalizzare. Come ho già affermato, il rapporto tra gestori e Comune deve permettere di mantenere e se possibile migliorare la qualità del servizio dato all'utilizzatore finale. Nella maggior parte dei casi – continua l’assessore – queste strutture sono frequentate anche da bambini, per questo motivo riteniamo importante dare la possibilità di fare sport in ambienti sani e puliti. Ringrazio fin da subito la società SSD Valdagno – Vicenza per l’intervento”.