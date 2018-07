Emergenza caldo: i servizi del Comune per le persone in difficoltà

Come fare

Dal 15 giugno al 31 agosto i cittadini in difficoltà possono contattare un call center dedicato telefonando al numero 0444221020, attivo tutti i giorni dalle 7 alle 22, per avere una risposta tempestiva a inconvenienti o problemi di vario genere che possono verificarsi a causa delle criticità legate alle temperature elevate o anche solo per la sensazione di solitudine e scarsa protezione dovuta alla partenza per le vacanze di parenti ed amici.

Servizi gratuiti:

ascolto e supporto in situazioni di emergenza;

assistenza domiciliare urgente con operatore;

ricovero notturno in albergo cittadino e nelle strutture d’emergenza dedicate;

pronto intervento ai contatori per guasti nell'erogazione di acqua, luce e gas;

interventi socio-sanitari urgenti;

consegna a domicilio di farmaci urgenti con ricetta in orario notturno e festivo (farmaci a pagamento);

consegna a domicilio di farmaci con ricetta in orario diurno per anziani soli non deambulanti (farmaci a pagamento);

accoglienza diurna in centri aggregativi per anziani con climatizzazione.

Servizi a pagamento:

piccoli interventi manutentivi;

consegna a domicilio dei pasti.

