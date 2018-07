Praticante avvocato cercasi: l'avviso del Comune di Vicenza

Il Comune di Vicenza ha pubblicato un avviso per la ricerca, per titoli e colloquio, di un praticante avvocato per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura comunale.

L'avviso con i requisiti necessari e la modalità di svolgimento del praticantato, insieme al modello di domanda, è pubblicato nella sezione Pubblicazioni on line.

Le domande di candidatura, con gli allegati richiesti, vanno presentate entro il 31 dicembre 2018 personalmente al servizio Avvocatura del Comune di Vicenza, in corso Palladio 98, o tramite e mail all'indirizzo legale@comune.vicenza.it. Per informazioni: 0444221191 o 0444221267 da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13.