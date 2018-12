Anagrafe e stato civile tornano a Palazzo degli Uffici

Lunedì 24 dicembre gli sportelli degli uffici Anagrafe, Stato civile, Funerario, Leva e pensioni riapriranno al pubblico al piano terra e al primo piano di Palazzo degli Uffici, in piazza Biade 26. Al piano terra di Palazzo degli Uffici, negli spazi dell'ex Forum Center, sarà aperto lo stesso giorno anche il nuovo Ufficio relazioni con il pubblico (Urp), potenziato con i servizi già sperimentati all'Infodesk, compreso i permessi Ztl, ad esclusione del rilascio dei certificati che tornerà di competenza del settore Anagrafe, stato civile ed elettorale.

L'ufficio Autorizzazioni impianti pubblicitari si trasferirà infine al secondo piano di Palazzo degli Uffici. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi dall'assessore alle risorse umane Valeria Porelli che ha dichiarato: “Come avevamo promesso a cittadini e dipendenti, gli sportelli dei servizi demografici ritornano a Palazzo degli Uffici, in piazza Biade. Ciò non significa che svuotiamo l'edificio di viale Torino. Infatti, oltre al settore Tributi che potrà contare su una migliore e più confortevole distribuzione degli spazi di lavoro, a gennaio arriveranno anche gli 11 dipendenti della Tutela minori, servizio svolto in convenzione con l'Ulss che attualmente occupa locali presi in affitto da un privato in via Legione Gallieno”.

Per consentire le operazioni di trasferimento, nei due giorni lavorativi precedenti la riapertura di Palazzo degli Uffici, ovvero giovedì 20 e venerdì 21 dicembre, tutti gli sportelli di viale Torino resteranno chiusi al pubblico per consentire le operazioni di trasferimento. Da giovedì 20 dicembre le denunce di nascita e di morte e le dichiarazioni di volontà per le cremazioni andranno presentate direttamente all'ufficio Stato civile, al primo piano di Palazzo degli Uffici, in piazza Biade 26.

Giovedì 20 dicembre e venerdì 21 dicembre per pratiche d'anagrafe urgenti i cittadini dovranno rivolgersi allo sportello decentrato della circoscrizione 3 (Villa Tacchi, viale della Pace 89), aperto al pubblico dalle 8.30 alle 12.30. In viale Torino, dal 24 dicembre rimarranno operativi gli uffici Imu/Tasi, Pubblicità e sportello catastale decentrato (settore Tributi). L'ufficio Oggetti rinvenuti tornerà a Palazzo Trissino entro gennaio. L'operazione, che ha avuto un prologo nel ritorno a Palazzo Trissino del servizio Consegna atti, comporterà il trasferimento complessivo a Palazzo degli Uffici di 52 dipendenti. L'assessore Porelli ha annunciato inoltre che lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre tutti gli uffici comunali chiuderanno alle 14.