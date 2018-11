Un Natale all’insegna del gospel, the Harlem voices

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Un nuovo appuntamento con il vero gospel americano sta per approdare in Italia dove la Baltimore Production, propone una data a Bassano del Grappa. A Gospel night with The Harlem Voices, sbarca presso il Teatro Remondini di Bassano in data 17 dicembre alle ore 21. Manca poco allo spettacolo targato The Harlem Voices: un gospel d’eccezione, intenso e dinamico per di più finalizzato a creare melodie armoniche e “vive”.

E’ un genere travolgente che spazia tra i diversi toni del noto r’n’b, del soul e del funky. Un’esplosione di note che sapranno arrivare dritte al cuore degli ascoltatori: la natura vigorosa ed energica sa coinvolgere, infatti, anche i più piccoli. Con la loro esperienza pluridecennale The Harlem Voices, sette elementi, cinque voci e una sezione ritmica costituita da tastiera/basso e batteria, capeggiati dal Leader Eric B.Turner hanno interpretato sui palchi più famosi e prestigiosi, gruppi di grande rilievo: si tratta di un’esplosione artistica che verrà “giudicata” direttamente dal pubblico.

Per tutti coloro che vorranno concedersi un regalo, la Baltimore Production riserva una singolare offerta: sconto del 50% sui biglietti (esempio: primo settore € 25,00 anziché € 50,00 cadauno) se acquisti entro il 15 novembre 2018, sul portale di Ciaotickets.com e in tutti i punti vendita SISAL. I biglietti inoltre sono acquistabili sul portale on line www.ciaotickets.com, scegliendo anche il proprio settore preferito.

Per le informazioni, è possibile contattare il numero 348/9685074 o scrivere una mail a baltimoreamministrazione@virgilio.it.