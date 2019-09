Torna la mostra mercato della transumanza

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Domenica 29 settembre e domenica 6 ottobre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, ad animare via San Benedetto, che collega la chiesa di Bressanvido con le Latterie Vicentine, ci sarà la vivace mostra mercato dove si potranno degustare ed acquistare un'ampia varietà di prodotti tipici gastronomici, a chilometro zero, eccellenze del nostro territorio. Un avvenimento imperdibile non solo per gli amanti dei sapori locali ma anche per gli appassionati della creatività e dell'artigianato vista la presenza di colorate bancherelle che proporranno oggetti rigorosamente fatti a mano con originalità, cura per i dettagli e passione. A chi fosse interessato ad esporre alla mostra mercato si ricorda che la necessaria modulistica è scaricabile dalla home page del Comune di Bressanvido all'indirizzo: www.comune.bressanvido.vi.it/ Si segnalano inoltre, nel ricco programma di spettacoli, balli e intrattenimenti che come di consueto animano Bressanvido, i due avvenimenti principali della manifestazione. Per il pomeriggio di domenica 27 settembre, alle ore 17.00 circa, è infatti previsto l'arrivo della mandria in centro a Bressanvido. La domenica successiva invece, a partire dalle ore 16.00, presso le Latterie Vicentine, si terrà il taglio della forma gigante di Formaggio della Transumanza con un assaggio offerto a tutti i partecipanti. Durante il pomeriggio i bambini avranno inoltre la possibilità di divertisti con i laboratori didattici e i gonfiabili. Anche per quest'anno la Festa della Transumanza di Bressanvido sarà - come afferma il Sindaco Luca Franzè - un'occasione per divertirsi e per conoscere gli antichi mestieri e le passate tradizioni che per decenni hanno unito persone, comunità e paesi. Contatti Comune di Bressanvido, ufficio commercio: 0444 660 223