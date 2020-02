Supporto e assistenza per sviluppare progetti europei: presentazione il 27 febbraio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Giovedì 27 febbraio alle ore 18 ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale si apre al pubblico per presentare la vasta gamma di servizi offerti da ALDA+, Benefit Corporation di ALDA. ALDA+ si propone di facilitare l’accesso di singoli, imprese o associazioni a fondi europei, con servizi di consulenza personalizzati per capire come sviluppare un’idea in modo vincente e chi coinvolgere nel progetto per assicurare il raggiungimento degli obiettivi. E non solo: ALDA+ offre anche accompagnamento a posteriori, nella fase di audit e rendicontazione finanziaria; corsi di formazione; e metodi di partecipazione cittadina e di educazione non formale.

L’info day del 27 febbraio, aperto a tutti, è dunque l’occasione di scoprirne di più e venire a conoscenza di un grande alleato in potenza per raggiungere i propri obiettivi. L’evento informativo durerà un’ora circa e permetterà di visitare i nuovi spazi di co-working e la mostra /e.mò.ti.con/ illustra l’emozione, curata da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale in collaborazione con Associazione Illustri, in esposizione fino a giugno 2020. È richiesta la registrazione all’evento tramite rapido modulo online: http://ow.ly/xTC450yjxpZ.