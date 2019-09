Supermercati Alì contro il diabete: con “We Love People”: donati quasi 11mila euro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Oggi, giovedì 12 settembre, si è tenuta la consegna della somma di € 10.960 alla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus di Padova attraverso il progetto “We Love People” dei Supermercati Alì, per la prima volta al fianco dell’Istituto di ricerca. Nelle scorse settimane clienti di Alì hanno scelto di sostenere il progetto sociale di ricerca portato avanti all’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM), braccio operativo della Fondazione, finalizzato a trovare terapie sempre più efficaci per sconfiggere il diabete. Il grande risultato raggiunto ha spinto l’azienda a sostenere con sempre maggior convinzione l’Istituto. A partire da settembre la Fondazione è inserita nel Catalogo Punti di Alì: i clienti potranno scegliere di devolvere i punti accumulati per la ricerca del VIMM. Con 100 punti si potrà donare 1 € alla ricerca, con Alí che raddoppierà ogni donazione portandola a 2 €. “La ricerca sul diabete si lega ad una delle mission sociali dell’azienda, ovvero quella di migliorare la vita alle persone, anche promuovendo una sana alimentazione – afferma il Vice Presidente di Alì S.p.A. Gianni Canella - I nostri clienti sono felici di poter sostenere un progetto così importante sul diabete proposto dall’autorevole Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata Onlus, che rappresenta un’eccellenza per la ricerca a livello internazionale.” Il Professor Francesco Pagano, presidente della Fondazione, ha espresso tutta la sua soddisfazione: ‘siamo davvero contenti che una grande azienda come Supermercati Alì sostenga la campagna del nostro Istituto, volta a sensibilizzare e raccogliere fondi per far progredire la ricerca sul diabete, che è sempre di più una malattia epidemica.’ Il diabete è infatti una patologia cronica che ha raddoppiato la sua diffusione negli ultimi 30 anni. Si stima che in Italia oggi i diabetici siano quasi 4 milioni e quando colpisce individui al di sopra dei 50 anni l’aspettativa di vita si può ridurre anche di 6/7 anni. “We Love People” è un progetto sociale di Alì Supermercati attivato nel 2011 a Villafranca di Verona, e operativo in altri 16 punti vendita del gruppo in diverse province del Veneto e dell’Emilia Romagna (Cavarzere e San Donà nel Veneziano; Rubano, Casalserugo, Tombelle di Saonara, Monselice e Tencarola in provincia di Padova; Zero Branco, Treviso Santa Bona, Mogliano Veneto, Istrana nel Trevigiano, Cusinati di Tezze sul Brenta e Dueville nel Vicentino, Tresigallo ed Ostellato nel ferrarese e Bologna), ha già portato 942 associazioni delle due Regioni a beneficiare del contributo di Alì, che oggi ammonta a 330.000€.