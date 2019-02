Vis Pesaro - LR Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

Le pagelle al termine di Vis Pesaro - LR Vicenza

GRANDI 6+: parte male, con una respinta giusto addosso a Guidone, ma poi si disimpegna con puntualità, in particolare sul colpo di testa di Rizzato al 39’. Dopo un’uscita non perfetta al 55’ due parate salva risultato al 56’ su Olcese e al 61’ su Guidoni. Il gol che dimezza il vantaggio, però, è una paperella bella e buona, nonostante il rimbalzo sul terreno dissestato.

D. BIANCHI 7+: un eccellente primo tempo. Preciso nelle chiusure, rappresenta una costante spina nel fianco dei padroni di casa. I suoi inserimenti efficaci al 18’, 20’ e 38’ mandano in tilt la Vis Pesaro e sulle stelle il Lane. Tiene bene la fascia anche nella ripresa, confermandosi uno dei più positivi.

MANTOVANI 6: una prova di carattere, senza errori evidenti. I padroni di casa guadagnano due o tre occasioni importanti, ma la notizia è che al Benelli il Lane non paga dazio sulle palle inattive.

PASINI 7: il migliore tra i due centrali, si dimostra arcigno sia nelle giocate basse che in quelle aeree. Quando, nell’ultimo quarto d’ora, la partita si fa convulsa e spezzettata, lui giganteggia in area, impedendo agli avanti marchigiani di concludere il loro forcing.

MARTIN 6-: fa un po’ di fatica sul veloce Petrucci ma tutto sommato se la cava, tentando anche qualche sortita. Sparisce un po’ nel secondo tempo, senza lasciare tracce nel tabellino del cronista.

N. BIANCHI 6/7: una buona gara davanti alla difesa, dando ordine e geometrie alle ripartenze, nonostante il terreno pesante. E quando arriva il momento di buttare il fioretto per impugnare lo spadone, non si tira indietro e vince la sua battaglia a centrocampo.

CINELLI 5/6: un po’ in ombra nel primo tempo, bada al sodo senza avventurarsi in giocate laboriose. Probabilmente paga il filotto di partite nelle quali ha sorpreso per tenuta e vede accendersi la spia del carburante.

BOVO n.g.: troppo presto per una qualsiasi valutazione

ZONTA 6+: molto dinamismo e senso della posizione. Non è precisissimo nelle giocate, come al 58’ quando segue molto bene la ripartenza dei suoi ma poi conclude con una gran botta sulla rete che dà solo l’illusione del gol.

GIACOMELLI 7,5: si vede subito che è in giornata. Sua l’azione che porta al gol all’8’. Al 19’ reclama per un fallo di mano di Briganti su un suo tiro (e probabilmente ha ragione). Buona anche la giocata al 23’. La sua punizione al 45’ viene parata da Tomei. Al 56’ il Pesaro cerca di suicidarsi consegnandogli il pallone del 3-0 ma Jack non inquadra la porta. Gran tiro a rientrare al 74’ e ancora un’occasionissima solo davanti alla porta al 76’ ma spara sul portiere.

TRONCO n.g.: aiuta a portare a casa i tre punti tenendo palla

GUERRA 6/7: in crescita rispetto alla prestazione opaca della scorsa settimana. Segna un gol preziosissimo dello 0-1 ribadendo nel sacco una sua deviazione parata dal portiere. Si dà un gran da fare per cucire le trame offensive ma quando al 65’ gli danno la palla giusta per chiudere la partita, è troppo altruista e sciupa la chance.

ARMA 7/8: prima parte di gara che lo riporta ai livelli che gli competono. Bellissimo colpo di testa al 4’ su cui Tomei si supera. Il bomber si ripete al 18’ e ci vuole ancora un super intervento del portiere per disinnescare la mezza girata micidiale. Da standing ovation la rovesciata dello 0-2 al 38’. Finchè resta in campo combatte come un leone a suon di pressing e spizzate. Esce esausto.

PONTISSO: n.g. un esordio che lascia ben sperare

Mister SERENA