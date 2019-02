Vis Pesaro - LR Vicenza: tutto fino alla diretta

Il pre partita

Tocca dunque alla Vis Pesaro, targata 1898 (ma il calcio come Polisportiva si cominciò a praticare solo nel 1906) saggiare subito la consistenza del Vicenza.2 di Michele Serena.

Indisponibile Salviato e probabilmente relegato in panchina il giovane Pontisso, le nuove frecce all’arco del mister saranno, oltre a Cinelli, all’esterno Martin e al bomber Guerra, anche il centrocampista Bovo, appena acquistato dalla Viterbese. Avversario rognoso, questo di oggi. Pur essendo una neo promossa, la Vis Pesaro ha sin qui due punti in più del Vicenza e viene dall’impresa della vittoria esterna sul campo della corazzata Ternana.

Anche i marchigiani si sono mossi sul mercato: sono arrivati il difensore Rocchi dal Giana, il centrocampista Gaiola dal Padova, l’esterno Testoni Dal Sestri Levante (grazie ai consolidatissimi rapporti con la Samp) ma soprattutto gli attaccanti Guidoni, Voltan e Medved. Non tutti partiranno dal primo minuto, per una probabile formazione che potrebbe essere: Tomei, Gennari, Pastor, Briganti, Hadziosmanovic, Botta, Tessiore, Rizzato, Petrucci, Voltan (Diop), Guidone. All. Colucci (3/4/2/1).

Quanto al Lane, che metterà fuori rosa sia Salvi che Bortot, è annunciato un attacco a due punte e mezzo, con Arma, Guerra e Giacomelli e Curcio, apparso in ripresa, pronto a subentrare. A centrocampo, assieme al già citato Bovo (pronto anche Zonta, nel caso le condizioni del neo biancorosso non dessero complete garanzie) dovrebbero agire Nicolò Bianchi e Cinelli. Difesa quasi obbligata, con Davide Bianchi, Pasini, Bizzotto e Martin. Tra i pali Grandi, sotto osservazione dopo qualche recente incertezza. Arbitra il signor Nicolettio di Catanzaro. Fischio d’inizio alle ore 18.30.

La 24a giornata