Virtus Verona - LR Vicenza: «Gara complicata, serve un ritmo alto»

LE PROBABILI FORMAZIONI

Virtus Verona: Giacomel, Rossi, Sirignano, Curto, Manfrin, Cazzola, Di Paola, Onescu, Marcandella, Magrassi, Odogwu. All. Fresco

LR Vicenza: Grandi, Cappelletti, Padella, Bizzottto, Barlocco, Zonta, Rigoni, Cinelli, Giacomelli, Guerra, Marotta. All. Di Carlo

IL PRE PARTITA DI MISTER DI CARLO

“E’ una gara complicata per le energie fisiche e mentali spese, ma abbiamo una rosa adeguata per mantenere il ritmo alto. La Virtus Verona arriva da due vittorie consecutive con 6 reti siglate, ha un allenatore camaleontico. Dobbiamo puntare a vincere attraverso il gioco, attraverso la caparbietà, attraverso il carattere. Anche contro la Vis Pesaro abbiamo lottato fino al 95′.

Il gol annullato a Vandeputte era regolare, è un peccato perché quel gol avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. Ma a prescindere da ciò abbiamo dimostrato di essere in crescita, so che anche domani ci sarà una prestazione di alto livello, perché solo così si può ambire al vertice della classifica.

Non siamo riusciti a trovare la giocata vincente, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi e della nostra tifoseria che ci sta sempre vicino e che ci crede insieme a noi. Uniti dobbiamo trovare la continuità e le vittorie. Servono ritmo alto, determinazione e voglia di vincere”