VIcenza, Zocchi "incandescente" dopo la Samb: inibizione e multa

“Comportamento offensivo verso un addetto federale al termine della gara"

Così recita la motivazione del giudice sportivo che ha inflitto al direttore sportivo del Vicenza Calcio, Moreno Zocchi, l’inibizione a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale fino al 3 aprile, più un ammenda di 500 euro. Si ricorderà che i biancorossi hanno avuto molto da recriminare su alcuni episodi durante la gara contro la Sambenettese, in primis per un presunto rigore non dato al 41'esimo del primo tempo su Comi.