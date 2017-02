Vicenza-Virtus Entella: probabili formazioni e pre-partita di mister Bisoli

Ripresa degli allenamenti per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. Domenica, la squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, è stata divisa in due gruppi: chi ha giocato sabato ha svolto lavoro di scarico e terapie, chi non è sceso in campo ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecniche e partita a campo ridotto.

Francesco Benussi si è allenato con il gruppo, svolgendo lavoro di scarico; Giuseppe Rizzo e Cristian Zaccardo si sono allenati con il gruppo; corsa sul campo per Renato Barbosa, Salvatore D’Elia, Francesco Orlando e Iacopo Cernigoi; terapie e palestra per Davide Costa e Petar Zivkov; allenamento differenziato sul campo per Mauro Vigorito con il preparatore dei portieri, Silvio Guariso; terapie per Raffaele Pucino e Giulio Ebagua; programma personalizzato di recupero per Fabinho e Nicholas Siega.

La seduta di rifinitura, in programma lunedì, si svolgerà allo stadio “Menti” a porte chiuse. Rientrato Signori dalla squalifica, anche Rizzo e Zaccardo potrebbero essere tra i disponibili per la partita contro l'Entella.



LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER BISOLI - IL VIDEO

