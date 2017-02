Tutto su Vicenza-Virtus Entella fino alla diretta

"Saranno 15 finali - ha detto mister Bisoli nella conferenza stampa pre-partita - E abbiamo bisogno del sostegno di tutti". Complice il turno infrasettimanale che cade proprio l'ultimo di carnevale, non sarà un Menti gremito quello che accoglierà i biancorossi: appena 329 i biglietti venditi, di cui 14 per la tifoseria ospite. Affollati, purtroppo, saranno invece i posti in tribuna riservati ai giocatori, con 10 indisponibili: Vigorito, Costa, Pucino, D’Elia, Barbosa, Zivkov, Siega, Fabinho, Ebagua e Cernigoi.



Il tecnico potrebbe optare, visti gli uomini a disposizione, per una difesa a 4, con Bianchi a destra e Zaccardo sulla sinistra, e un centrocampo a tre, visto il recupero di Rizzo e Signori. Davanti, senza troppe opzioni, i piccoli calibri, con Bellomo e Giacomelli dietro a De Luca.



IL PRE PARTITA DI MISTER BISOLI

I CONVOCATI



PROBABILI FORMAZIONI



Vicenza (4-3-3): Benussi; Zaccardo, Adejo, Esposito, Bianchi; Urso, Gucher, Signori; Giacomelli, De Luca, Bellomo. A disp. Amelia, Bogdan, Pucino, Doumbia, Rizzo, Perfection, Orlando, Vita, Cuppone. All. Bisoli

Virtus Entella (4-3-1-2): Iacobucci; Belli, Ceccarelli, Pellizzer, Filippini; Moscati, Troiano, Palermo; Tremolada; Caputo, Catellani. A disp.: Paroni, Pecorini, Sini, Baraye, Benedetti, Ardizzone, M. Carvalho, Diaw, Zaniolo. All.: Breda



La partita sarà diretta dall’arbitro Marco Serra (sez. AIA di Torino), gli assistenti saranno Daniele Bindoni (sez. AIA di Venezia) e Pietro Dei Giudici (sez. AIA di Latina), il IV Uomo sarà Riccardo Ros (sez. AIA di Pordenone).



