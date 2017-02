Vicenza-Virtus Entella: potrebbe esserci Fantantonio Cassano

Molto probabilmente siederà in tribuna ma, se l'affondo andrà in porto, Antonio Cassano arriverà a Vicenza con la divisa ufficiale della Virtus Entella.



I contatti tra Fantantonio e il club di Gozzi erano emersi poco dopo che il calciomercato di gennaio aveva appena chiuso i battenti, con il talento di Bari vecchia scaricato dalla Sampdoria e nessuna nuova maglia da indossare. Il 34enne aveva rifiutato diverse offerte dalla serie cadetta ma sembra proprio che ora si sia deciso a scendere di categoria per la prima volta in carriera.



La firma è attesa nelle prossime ore, al più tardi martedì. Difficilmente sarà tra i convocati di mister Breda ma Cassano potrebbe comunque seguire la squadra al Menti.