Vicenza-Triestina, l'analisi di Alberto Belloni: "Un malato da curare subito"

Che il Vicenza fosse sovrastato era già successo, per esempio a Padova e a Reggio, ma che finisse in balìa dell’avversario, come un pugile suonato, senza capacità di opporre resistenza, mai… La bruttissima novità della partita di ieri al Menti è proprio questa. La Triestina non ha solo sbancato il campo biancorosso, ma ha annichilito i padroni di casa, meritando ampiamente il successo, che avrebbe anzi potuto avere proporzioni ancora più umilianti.

Colpa delle vicende societarie?