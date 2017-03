Vicenza-Trapani: promozione speciale biglietti

Il Vicenza Calcio comunica che, in occasione della partita contro il Trapani (in programma martedì 4 aprile, ore 20.30), sarà attiva la promozione “TUTTI AL MENTI” con i biglietti del Settore Distinti e Curva Azzurra in vendita a 12 euro (biglietti a 5 euro per Under 14 e Under 10).

La promozione “TUTTI AL MENTI” inizierà a partire da mercoledì 29 marzo (ore 15) e terminerà martedì 4 aprile (ore 15): i biglietti, acquistati nel giorno gara (dopo le ore 15.00 di martedì 4 aprile), avranno i prezzi tradizionali.

I biglietti saranno in vendita sul sito Listicket (CLICCA QUI) e presso i seguenti punti del circuito Listicket:



I PREZZI

Gallery