Vicenza-Trapani, probabile formazione e pre partita di mister Bisoli

Non c'è tempo per rimuginare sulla sconfitta di Perugia arrivata all'88' grazie all'acrobazia dell'ex Mustacchio, che ha negato ai biancorossi uno 0-0 che non avrebbe certo fatto urlare allo scandalo.



Ora c'è il Trapani che arriva al Menti, martedì alle 20.30, del tutto intenzionato a vender cara la pelle nella corsa alla salvezza.



Bisoli ha subito stretto i ranghi, portando i sui in ritiro già domenica sera, inclusi gli indisponibili: l'obiettivo è motivare al massimo il gruppo, vera forza dei biancorossi, come sempre ribadito sia da mister che dai giocatori. Fuori Adejo per quella scellerata doppia ammonizione, probabilmente sarà Esposito a ricoprire il ruolo di centrale con Zaccardo, mentre davanti si va verso a un impiego di Ebagua sin dal primo minuto. Il Vicenza potrebbe quindi scendere in campo con un 4-4-2.



IL PRE PARTITA DI MISTER BISOLI DALLE 14.30