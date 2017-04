Vicenza-Trapani: le pagelle

Non ce la sentiamo, in un momento come questo, di stilare le consuete (e spesso piacevolmente discusse) pagelle.



La squadra, sia sul piano del gioco che su quello agonistico ha dimostrato, in questa partita, di non essere in grado di mantenere la categoria.



E certo la pioggia, e certo i centimetri in più dei giocatori avversari, ma zero tiri in porta e l'ennesimo fatale errore difensivo sono l'oggettivo impietoso bilancio della serata. Voto collettivo: 4