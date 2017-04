Tutto su Vicenza-Trapani fino alla diretta

Ci sarà Giulio Ebagua sin dal primo minuto a sunare la carica per l'11 biancorosso che, alle 20.30, scenderà in campo al Menti per conquistare una vittoria fondamentale per tener vive le speranze di salvezza. Mister Bisoli ha già annunciato che schiererà il 4-3-1-2 già visto a Perugia, con il nigeriano al posto di Orlando e Gugher che riprende fiato a favore di Urso.



Il Trapani di Calori, nonostante lo stop contro il Verona, arriva di rincorsa: è la squadra che ha segnato di più nel girone di ritorno



