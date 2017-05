Vicenza-Ternana: le pagelle

Difficile fare una valutazione sulla partita, con la delusione che brucia sulle mani, ma proviamo comunque a trovare delle distinzioni tra le prestazioni dei giocatori.



Vigorito 6, Fa una buona parata ed è incolpevole sul gol

Bianchi 7 Lotta per 80 minuti e da tutto se stesso. Tanti in bocca al lupo per il futuro. Doumbia 6, tocca qualche pallone, oggetto misterioso. Adejo 6 Si oppone con grinta, non sempre con risultati efficaci.

Esposito 5,5 Nervosissimo sin dai primi minuti, per fortuna l'arbitro non vede quelle mani al collo dell'avversario

D’Elia 6 Stagione tribolatissima, partita pure

Signori 6 Macina chilometri su chilometri, si fa vedere anche in avanti

Gucher 6 Errore sottoporta ma non può certo essere preso a capro espiatorio; Rizzo sv;

Orlando 5,5 Giovane di talento nel posto sbagliato, peccato.

Bellomo Poche idee e mai in partita, non fa meglio Giacomelli 5

De Luca 5,5 Si fa ammonire subito e poi praticamente scompare

Ebagua 5,5 Re Leone non molla mai ma non basta e sbaglia l'opportunità del pareggio



Torrente 5,5 Forse un errore puntare su Ebagua, Cernigoi non vede il campo da settimane, Bellomo stavolta non lo ripaga della fiducia... ma poco gli si può dire