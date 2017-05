Vicenza-Ternana, allenamento differenziato per sei biancorossi

Sono saliti a sei i biancorossi che si stanno allenando in modo differenziato in vista di Vicenza-Ternana: a Francesco Urso (corsa e palla), Alessio Vita (corsa e palestra), Cristian Zaccardo (palestra) e Davide Bianchi (cyclette) si sono infatti aggiunti Salvatore D’Elia e Giuseppe Rizzo: per entrambi solo corsa sul campo.

Al centro sportivo di Isola Vicentina la squadra di mister Vincenzo Torrente, ha svolto riscaldamento, torelli, esercitazioni tecniche per reparti e una partita a campo ridotto.

La seduta di giovedì è in programma allo stadio “Menti” di Vicenza alle 15 e sarà a porte chiuse.