Vicenza-Ternana, trauma alla tibia per Bianchi in allenamento

Il giorno dopo la sconfitta di Verona si volta pagina ma la ripresa degli allenamenti a Isola Vicentina purtroppo ha registrato un infortunio a Davide Bianchi: per lui trauma contusivo alla tibia sinistra. Ancora lavoro differenziato per Cristian Zaccardo (corsa e palestra) e Alessio Vita (corsa e terapie). Corsa e terapia anche per Francesco Urso.

L’allenatore Vincenzo Torrente ha diviso i biancorossi in due gruppi: chi è sceso in campo al Bentegodi ha svolto una seduta di scarico, mentre chi non ha giocato ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecniche e una mini partita a campo ridotto.

Programma degli allenamenti:

Mercoledì, seduta pomeriggio (ore 15)

Giovedì, seduta pomeriggio (ore 15)

Venerdì, seduta mattina (ore 11) a porte chiuse