Vicenza-Sudtirol: le probabili formazioni di Alberto Belloni

Il SudTirol atteso a Vicenza è formazione che nelle ultime stagioni si è sempre ben comportata, gravitando nelle posizioni play off. In queste ultime settimane, tuttavia, ha passato un periodo di flessione, raggranellando due sconfitte e due pareggi. In panchina c’è l’ex biancorosso Paolo Zanetti, tra l’altro buon amico dell’attuale tecnico berico Zanini.

Al Romeo Menti scenderà probabilmente in campo con un 3-5-2 con Offredi; Erlic, Sgarbi, Vinetot; Tait, Broh, Berardocco, Fink, Gatto; Costantino, Gyasi. Quanto al Lane, cercherà di recuperare gli infortunati di Trieste, ma le probabilità di vedere dal primo minuto Jakimovski sono poche. Più facile invece l’impiego di Crescenzi in difesa (in preallarme comunque Magri) e di Tassi in mezzo al campo.

E’ anche possibile che Giacomelli, scontato il turno di squalifica, possa essere tra i titolari, in modo da cambiare un po’ le carte in tavola, alimentando meglio i rifornimenti per le punte. Partita delicata, perché c’è la “maledizione di Montezuma” da allontanare in fretta dall’impianto di via Schio.