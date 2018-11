Vicenza - Sudtirol, l'ex Zanetti: "Chi temo di più? Il dodicesimo uomo..."

Impressionate, sembra di essere tornati ai tempi in cui giocavo io, negli anni d'oro. E' il pubblico il giocatore del Vicenza che temo di più

Così mister Paolo Zanetti, che domenica tornerà nel suo Menti alla guida del Sudtirol, ma dovrà vedersi la partita in tribuna per la squalifica che gli è stata comminata "a sorpresa".

Una notizia che mi ha raggelato, anche perchè durante la partita (ndr: persa in casa contro la Vis Pesaro) non sono stato espulso e nemmeno richiamato. Cercheremo, come accade spesso in questa prima frazione di campionato, di fare necessità virtù

Sì perchè i biancorossi di Bolazano, secondo Zanetti, stanno raccogliendo meno di quel che seminano, complici sviste arbitrali e sfortuna. Bene, invece, sul lato atletico, con tutta la rosa a disposizione, mentre la squadra di Colella dovrà fare a meno del suo bomber, Giacomelli, anche lui squalificato.

Il Vicenza ha una rosa importante e non è il singolo giocatore a cambiare gli equilibri. Certo, Giacomelli sta vivendo una stagione incredibile e non trovarselo in campo è un vantaggio. Noi veniamo comunque al Menti per fare la nostra partita, la prima di un filotto durissimo, in cui poi avremo il Pordeone, la Coppa Italia contro il Torino infrasettimanale e la Samb fuori casa.

Sarà dura, però, venire a far punti in quel Menti che tornato ad essere lo storico fortino che era sempre stato