Vicenza-Spal: D'Elia pronto, Urso ancora no "ma voglio esserci"

1 / 3

continua →

Martedì allenamento pomeridiano per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. Come riferisce Vicenzacalcio.com, la squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto, dopo una fase di riscaldamento, è stata divisa in due gruppi: possesso palla, esercitazioni tecnico-tattiche per la fase difensiva e partite a pressione a campo ridotto. La seduta si è conclusa con una partita a tutto campo.

Salvatore D’Elia si è allenato regolarmente con i compagni e ha svolto l’intera seduta; allenamento differenziato per Francesco Urso, Raffaele Pucino e Iacopo Cernigoi. I primi due, con lo squalificato Esposito sono stati ospiti, in mattinata, all’istituto tecnico industriale “Alessandro Rossi” di Vicenza.



1 / 3

continua →

Gallery