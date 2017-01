Vicenza-Spal, trasferta a rischio: la decisione

E' attesa per lunedì la decisione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive a proposito della trasferta dei tifosi della Spal, attesi sabato alle 15 al Menti.



La prevendita, inziata venerdì, è rimasta sospesa per i residenti in Emilia Romagna. Nel frattempo la tifoseria ferrarese ha lanciato un appello per raggiungere Vicenza in treno ed è proprio questa modalità, che prevede una fermata a Padova, a preoccupare maggiormente le forze dell'ordine ma non è detto che anche pullman e auto non possano subire restrizioni. Aggiornamenti