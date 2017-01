Vicenza-Spal: probabile formazione e pre partita di mister Bisoli

1 / 2

Ancora 24 ore di tempo per mister Bisoli per delineare il modulo e sceglierne gli interpreti, poi, sabato alle 15.00, si va in scena contro la Spal seconda in classifica, scortata da 1.800 tifosi, quanti sono i biglietti disponibili per il settore ospiti.



VICENZA-SPAL



Assenti Esposito e Pucino per qualifica, Urso e Siega per infortunio, il tecnico ha provato diverse soluzioni e non sono escluse sorprese dell'ultim'ora. Di certo c'è il reparto difensivo, con Vigorito (migliore in campo contro il Carpi) tra i pali, dietro a Adejo e Zaccardo centrali, D'Elia a sinistra e probabilmente Bianchi sulla destra. Con Gucher davanti alla difesa dovrebbero schierarsi Rizzo e Signori, mentre, a dare supporto a Ebagua, Vita e Giacomelli.



LE DICHIARAZIONI DI MISTER BISOLI