Vicenza-Spal: le pagelle

Benussi 6,5 Praticamente inoperoso ma si fa trovare pronto anzitempo e resta in campo dopo lo scontro con Adejo

Bianchi 6,5 Esordio di fuoco con il secondo attacco del campionato, bene

Zaccardo 7 Vero leader della difesa e non solo

D'Elia 6,5 Festeggia la sua 100 partita non al top della condizione, lo sostituisce Zivkov

Rizzo 6,5 Una garanzia a centrocampo e cerca anche il gol

Gucher 7 Appena arrivato ha già preso in mano le redini del centrocampo

Signori 6,5 Gira bene come tutto il reparto e il resto della squadra, sbaglia un gol fatto, peccato anche l'ammonizione

Orlando 8 Prestazione superba coronata dal suo primo gol in serie B, lo sostituisce Vita (6,5)

Ebagua 7,5 Generosissimo, in campo per un'ora è praticamente ubiquo

Giacomelli 6,5 Non è la sua migliore partita ma,come sempre, ci mette tutto il cuore, lo sostituisce Bogdan



Bisoli 7: Azzecca la mossa Orlando, dopo l'uscita di D'Elia mette le pezze che può