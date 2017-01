Vicenza-Spal: diretta, risultato, formazioni, interviste, pagelle

Sono molti i punti di interesse in Vicenza-Spal, che andrà in scena sabato alle 15. Storicamente è la 50esima volta che le due squadre si incontrano, di cui solo una in questo millennio, cioè la gara di andata, finita 3-0 per i padroni di casa, ma il Menti è un vero tabù per i biancoazzurri: in 24 gare, hanno vinto solo tre volte (2 in Serie C e 1 in Coppa Italia) e mai nelle categorie maggiori.



La squadra di Semplici arriva da seconda in classifica e con al seguito 1.800 tifosi ma mister Bisoli non si fa impressionare, e non ha nessuna intenzione di interropere il filotto positivo che dura da 5 partite; inoltre il Vicenza non incassa gol da 310’, anche in riferimento ai soli match casalinghi: ultima rete subita da Corvia su rigore al 50’ di Vicenza-Latina 0-1 del 12 novembre scorso; poi si contano i residui 40’ di quella gara e le intere contro Benevento (0-0), Entella (1-0) e Cittadella (2-0). Con questa sicurezza, il tecnico, con D'Elia (che festeggerà le 100 partite in biancorosso), Zaccardo e Adejo, farà esordire dal primo minuto Davide Bianchi.



