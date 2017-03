Pastorelli: "Ci salviamo e l'anno prossimo giocheremo al vertice"

Prima di lasciare la parola al portiere appena arrivato in biancorosso, Alfredo Pastorelli ha rilanciato la sfida a tutti coloro - dai tifosi agli addetti ai lavori passando per la stampa - che esprimono scetticismo nei confronti delle possibilità di salvezza di questo Vicenza.

"Tutti si aspettavano le punte e noi abbiamo preso un estremo difensore - ha spiegato il presidente - perchè non si prende un attaccante tanto per prenderlo; non si buttano i soldi nel cesso. Non sono preoccupato per la classifica e anzi penso che questa squadra l'anno prossimo potrà dire la sua per un campionato di vertice.

"Amelia? Come giocatore non si discute ma mi hanno parlato benissimo anche dell'uomo. Sono bastati meno di tre minuti per convincerlo a venire a Vicenza ed è un onore per noi avere in rosa un altro ex campione del mondo. Mi auguro possa rimanere anche oltre questa breve parentesi di campionato".