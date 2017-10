Vicenza, scade la rata dell'Iva: rischio fallimento

E' una società letteralmente "senza testa" quella che sta tenendo il timone del club fondato nel 1902: da settembre, infatti, non sono stati convocati nè il cda nè l'assemblea dei soci di Vi.Fin., nonostante siano in corso le due (o tre?) importanti trattative per la cessione.



La cosa è particolarmente preoccupante perchè il 31 scade il pagamento della rata annuale dell'agenzia delle entrate e del comune: per la prima, più significativa (oltre 580 mila euro) c'è un "termine di grazia" di 90 giorni (grazie all'accordo di transazione fiscale portato a casa dalla famiglia Pastorelli) ma l'agenzia può da giovedì escutere la garanzia fideiussoria. Ed in tal caso (tralasciando gli impegni dei co-fideiussori, tra cui gli stessi Pastorelli) se non si sostituisce la fideiussione entro i 90 giorni la società decade dalla transazione fiscale e l'agenzia pretenderà tutto il proprio credito, 6 milioni, entro 30 giorni. Un'eventualità letteralmente fallimentare.

Se la fideiussione oggi in essere dovesse venire escusa, quale banca e/o compagnia di assicurazioni ne farebbe una analoga? L'avvocato Polato, membro del cda, nei giorni scorsi non aveva espresso particolare preoccupazione per questa scadenza, che è invece chiave per la sopravvivenza della società. Vedremo se ci saranno aggiornamenti nelle prossime ore.